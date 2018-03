Noget tyder også på, at der generelt er flere unge, der vil ind på erhvervsuddannelserne. På Syddansk Erhvervsskole har man fået 769 tilmeldinger til EUD mod 735 sidste år, og tallet kan nå at blive endnu større, da man kan søge ind på en erhvervsuddannelse frem til august. Der er især stor fremgang inden for teknologi, byggeri og transport.

Tilde Mette Juul er pH.d-studerende på Center for Ungdomsforskning (CEFU). Hun mener også, at der kan være flere forklaringer på, hvorfor de unge i år har fravalgt den almene gymnasiale uddannelse.

- Umiddelbart lyder det ret vildt, at der er 10 procent færre unge, der har søgt ind på denne uddannelse, men det kan skyldes flere ting. En af dem er, at man i vejledningen af eleverne har fokuseret mere på erhvervsuddannelserne, men det kan også være et spørgsmål om elevernes baggrund på lige dén årgang, siger hun.

Hvorvidt tendensen er positiv, er også svært at svare på.

- Det, man kan sige, er, at man jo på de almene gymnasier har en sikkerhed for at gennemføre uddannelsen, mens man på erhvervsuddannelserne, hvis det er det, man har valgt, er i risiko for at komme til at mangle en læreplads. Men derudover et det et spørgsmål om ideologi. Der er ingen, der kan vide med sikkerhed, hvilke uddannelser der bliver brug for i fremtiden. Men det er umiddelbart positivt, at de unge føler, at de har nogle flere valgmuligheder og ikke føler sig pressede i en bestemt retning, siger hun.