København.

65 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede: Oberst i Flyvevåbnet, Steen Ulrich, 1311 København K, oberst i Hæren, Michael Bach Jensen, 8930 Randers NØ. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Direktør i Søfartsstyrelsen, Andreas Nordseth, 2400 København NV. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Afdelingschef i Børne- og Socialministeriet, Malene Vestergaard, 2920 Charlottenlund, HR-chef i Beskæftigelsesministeriet, Rikke Perlman, 2870 Dyssegård, kontorchef i Børne- og Socialministeriet, Hanne Stig Andersen, 2100 København Ø, kontorchef i Forsvarsministeriets departement, Michael Desveaux, 2200 København N, kontorchef i Udlændingestyrelsen, Morten Bo Laursen, 2100 København Ø, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, professor, Peter Munk Christiansen, 8230 Åbyhøj, chefkonsulent i Fødevarestyrelsen, Finn Louring Hansen, 8800 Viborg, professor ved Aarhus Universitet, ph.d., Theodorus Hendrikus Arnoldus Hubertus Otte, 8340 Malling, kontorchef i Udlændingestyrelsen, Merethe Nord Philip, 2930 Klampenborg, provst for Gladsaxe-Herlev Provsti, Helsingør Stift, Peter Valdis Senbergs, 2860 Søborg, provst for Struer Provsti, Viborg Stift, Carsten Hoffmann, 7600 Struer, provst for Langeland-Ærø Provsti, Fyns Stift, Trille Bakkiam Birk Westergaard, 5900 Rudkøbing, major i Hæren, Mandus Andresen, 6510 Gram. For den kongelige belønningsmedalje i guld takkede: Fhv. underdirektør i Nordea Metro Copenhagen, Jan Henry Sørensen, 2680 Solrød Strand. For den kongelige belønningsmedalje i guld med krone takkede: Fhv. Apprentice Trainer i Lego System A/S, Thomas Jørgen Poulsen, 7190 Billund, fhv. Senior Sales Manager i Cimbria Unigrain A/S, Henning Roslev Bukh, 7700 Thisted, fhv. værkstedschef i Im. Stilholt A/S, Niels Peter Kristensen, 7700 Thisted. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Værkstedskoordinator i PM ENERGI A/S, Jan Printz, 9800 Hjørring, pædagogisk konsulent i TAMU, Bodil Glad, 2791 Dragør, fhv. redder i Falck Danmark A/S, Jens Erik Aagaard, 5672 Broby, fhv. driftskonsulent i PDC A/S, Anthony George Sandbæk, 2770 Kastrup, fhv. typograf i Dantryk A/S, Margaret Andersen, 7760 Hurup Thy, fhv. kunderådgiver i Tryg Forsikring A/S, Jette Marianne Aalborg, 4800 Nykøbing F, fhv. elektriker i El-installatør L.M. Jensen ApS, Børge Jæger, 6740 Bramming, lærer på Filipskolen, Eskil Holm, 4000 Roskilde, fhv. skadebehandler i Tryg Forsikring A/S, Karen Marie Jensen, 4873 Væggerløse, fhv. indsamlingschauffør i Arla Food, Kørselscenter AKAFA, Knud Laustsen, 7860 Spøttrup. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Jordemoder på Rigshospitalet, Karin Kofod, 2800 Kgs. Lyngby, afdelingsleder i Forsvarsministeriets departement, Arsene Fyrztenstjerne, 2750 Ballerup, jordemoder på Rigshospitalet, Anne Bering Rievers, 2100 København Ø, jordemoder på Roskilde Sygehus, Ann Dorthe Gøttsche Raunkjær, 4000 Roskilde, sygeplejerske på Regionshospitalet Herning, Susanne Kirstine Nielsen, 7451 Sunds, teknisk serviceleder i Halsnæs Kommune, Idrætshallerne, Jan Benny Svendsen, 3390 Hundested, sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Birgit Lotte Jeelsmark Petersen, 5500 Middelfart, sygeplejerske i Regionshospitalet Randers, Jette Cramer, 8920 Randers NV, medarbejder på Thyværkstedet, Steen Bak Knakkergård, 7700 Thisted, kontorfuldmægtig i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Joan Hedelund Christiansen, 8800 Viborg, patientvejleder i Regionshuset Viborg - Patientkontoret, Connie Eriksen, 8600 Silkeborg, specialist i Holbæk Kommune, Jytte Nielsen, 4300 Holbæk, skovløber i Naturstyrelsen Thy, Kent Nielsen, 9460 Brovst, administrativ konsulent i Rødovre Kommune, Merethe Hansen, 2630 Taastrup, overlærer på Viby Skole, Lars Holmgaard Jørgensen, 8600 Silkeborg, klinisk underviser på Aalborg Universitetshospital, Kirsten Møller, 9000 Aalborg, 1. tandklinikassistent på Tandklinikken i Toldboden, Anette Astrid Poulsen, 8800 Viborg, økonoma i Det Gode Madhus, Inge Agnete Staldgaard, 5700 Svendborg, social- og sundhedsassistent på Rigshospitalet, Annette Mark Hansen, 2650 Hvidovre, social- og sundhedsassistent på Rigshospitalet, Gitte Baunsgaard, 2300 København S, administrativ medarbejder i Fredericia Kommune, Poul Alex Sørensen, 7000 Fredericia, sygehjælper på Ældrecenter Lynggården, Kaj Petersen, 9800 Hjørring, materielassistent i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Frank Smedegaard Christensen, 7560 Hjerm, social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen i Holbæk Kommune, Bente Elisabeth Jensen, 4360 Kirke Eskilstrup, hjemmehjælper i Hjemmeplejen Spangsbjerggade, Jonna Eriksen, 6700 Esbjeg, sygehjælper på Plejecenter Birkely, Elly Kristine Jensen, 6630 Rødding, social- og sundhedshjælper på Plejehjemmet Skipper Klement, Inge Nørgaard Olesen, 9230 Svenstrup J, husassistent i Assens Madservice, Anne Mette Løgstrup Jensen, 5620 Glamsbjerg, skovløber i Naturstyrelsen Thy, Paul Anisimov, 9690 Fjerritslev, dagplejer i Aalborg Kommune, Jane Cederkvist, 9000 Aalborg, marinespecialist, Jan Knudsen, 8000 Aarhus C. Følgende takkede for udnævnelse: Oberstløjtnant af reserven i Hæren, Jesper Schneider, 2970 Hørsholm, sognepræst i Grenaa Pastorat og provst for Norddjurs Provsti i Aarhus Stift, Lars Seeberg, 8500 Grenaa. Følgende var i afskedsaudiens: Generalmajor i Hæren, Jørgen Høll, 9800 Hjørring. Følgende var i afskedsaudiens samt takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Provst for Herning Nordre Provsti, Viborg Stift, Asger Grove Korsholm, 7480 Vildbjerg./ritzau/