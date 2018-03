Josef Pujol har fået sin håndboldopdragelse i Hammarby. Efter en enkelt sæson i den norske mesterklub Elverum skiftede svenskeren op til denne sæson til Bundesligaen - Gummersbach - på en etårig kontrakt. Det er i forbindelse med udløbet af den aftale, at der bliver et markant skifte på hele tre sæsoner til GOG.

Seks GOG-spillere på landshold Den 26-årige svenske playmaker, Josef Pujol, kommer fra næste sæson til et GOG, der allerede i denne sæson kan drive det vidt.Med to runder tilbage af grundspillet topper GOG således rækken. Klubben på Sydfyn har da også hele seks spillere med i den Golden League landsholds-træningsturnering, der i starten af april løber af stabelen i Norge. Niclas Kirkeløkke, Frederik Clausen og Lasse Møller er udtaget til det danske landshold, mens Magnus Jøndal, Henrik Jakobsen og Gøran Johannessen støder til det norske landshold.

- Jeg valgte at skrive kontrakt med GOG, fordi det er en klub med ambitioner om at være med i toppen af ligaen og kæmpe om medaljer. Samtidig har jeg fået et godt indtryk af Nicolej Krickau som træner, og jeg tror på, at jeg kan udvikle mig og få succes. Både personligt og med klubben.

Den 26-årige svensker er kontant i sine begrundelser for at have valgt ligaklubben på Sydfyn, der for øjeblikket ligger i toppen af grundspillet. Pujol siger:

Med aftalen har GOG reelt truppen klar til den kommende sæson. Nicolej Krickau siger:

- Vi får en klassisk playmaker, som jo desværre er en uddøende race. Så vi er rigtig godt tilfredse med, at vi får én af de få, som i høj grad kan være med til at lede spillet og få sat vores dygtige individualister i scene. Derudover har vi fået en spiller, som har god speed og et godt stående skud. Sidst men ikke mindst har Josef også masser af erfaring med de internationale kampe, som vi satser på at få mange af i GOG.

Direktør Kasper Jørgensen siger:

- Vi er rigtig glade for at have sikret os den playmaker, vi har ledt efter, så vi også i næste sæson har holdet til ambitionerne om at være med i top-fire. Det er lykkedes nu. En spiller med erfaring men samtidig med et potentiale til at udvikle sig endnu mere.

Josef Pujol var en del af det talentfulde svenske U-21 landshold, der vandt VM-guld i 2013. A-landskampe for Sverige er det også blevet til, og med skiftet til GOG håber Pujol også på mere succes i landsholdsdragten.