Kampagner for at rekruttere elever til erhvervsuddannelserne har taget overhånd og går nu ud over søgningen mod STX. Det mener Torben Jakobsen, der er formand for Fordelingsudvalget på Fyn. Men vejledningen skal være skæv for, at valget kan være lige, lyder det fra vejledernes formand, Mark Jensen.

- Forældrene bliver ikke bare udfordret på det, når de siger, at deres barn vil tage STX. Vi har fået at vide, at nogle har følt sig talt ned til. Nogle forældre har fortalt os, at der bliver talt dårligt om STX-uddannelsen, siger han og fortsætter:

Torben Jakobsen mener som udgangspunkt, at det er positivt, at flere søger mod erhvervsuddannelserne. Det har der været brug for. Til gengæld har han en oplevelse af, at det sker på bekostning af STX-uddannelserne, og at vejledere i nogle tilfælde er gået over stregen for at lede de unge mod erhvervsuddannelserne.

For at valget mellem de to uddannelser skal være lige, så må vejledningen være skæv. Mark Jensen, formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Sådan lyder det fra Torben Jakobsen, der er formand for Fordelingsudvalget på Fyn. Et udvalg, der har til opgave at fordele STX- og HF-ansøgere mellem gymnasier og HF-kurser på Fyn.

Den kritik forstår Mark Jensen ikke. Han er formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning, som står for at give folkeskoleeleverne råd om fremtiden over hele landet. Han understreger, at det altid er elevernes og forældrenes valg, hvilken uddannelse den unge starter på. Men det overrasker ham ikke, at vejledningen nu bliver anklaget for at være fordrejet:

- Man skal have for øje, at vi har et uddannelsesmarked med nogle erhvervsuddannelses- og gymnasie-institutioner, hvor begges succeser afhænger af elevtildelingen. Jo flere elever, jo bedre går det. Derfor er det her et meget sensitivt område, og det er derfor forventeligt, at der kommer denne her kritik nu, mener han.

Han erkender, at uddannelsesvejlederne har fået større fokus på erhvervsuddannelserne. Især på grund af erhvervsuddannelsesreformen fra 2014, der handlede om at løfte netop den slags uddannelser.

- For at valget mellem de to uddannelser skal være lige, så må vejledningen være skæv. Forstået på den måde, at vi er nødt til at bruge noget mere tid på at fortælle om erhvervsuddannelserne. Vi skal for eksempel bruge noget mere tid på at fortælle om den nye EUX-uddannelse, siger Mark Jensen.

Derfor er det korrekt og fornuftigt, at vejlederne har et øget fokus på at fortælle om erhvervsuddannelsernes muligheder og potentiale, mener formanden.

Han understreger dog også, at han ikke kan forestille sig, at elever direkte bliver frarådet at tage STX.