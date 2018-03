Fra den 15. januar 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Kaptajn i A.P. Møller - Mærsk A/S Ebbe Larsen, Greve. Den kongelige belønningsmedalje: Fhv. glarmester i Zederkop A/S Allan Lau, Greve. Fhv. kunderådgiver i Den Jyske Sparekasse Birgit Martinussen, Skals. Lagermedarbejder i MAT Dania ApS Bjarne Larsen, Aars. Fhv. tankvognschauffør i Arla Foods Kørselscenter Vestjylland Bjarne Gaasdal Steffensen, Skjern. Overassistent i Fællesorganisationens Boligforening Connie Carla Christensen, Dianalund. Fhv. vaskerimedhjælper i Regionsvaskeriet Else Marie Jensen, Aalborg Øst. Fhv. ekspeditionsleder i Nordic Sugar A/S Erik Andersen, Assens. Kontorasisstent i Fiskeauktion Nord ApS Helga Kajgaard, Strandby. Eltekniker i Eniig Forsyning A/S Jens Peter Dansgaard Kristensen, Aars. Fhv. Senior Service Engineer i Brüel & Kjær Vibro A/S Knud Gaarde Kaa, Nærum. Fhv. assistanceredder i Falck Danmark A/S Niels Boye Rasmussen, Skælskør. Fhv. maskinfører i Hyrup Maskinstation A/S Niels Kristian Jensen, Stouby. Fagkonsulent i Solina Denmark / SFK Food A/S Peder Bjerregaard Jensen, Skanderborg. /ritzau/