Og forskellige niveuaer var lige, hvad den 45 minutter lange koncert for først Strandmølleskolen, så Assensskolen og siden Ebberup- og Salbrovadskolen fremviste på scenen i Gadesalen i Tobaksgaarden mandag formiddag.

Efter Bertram og Magnus fulgte Laura og Rikke på tværfløjte, Jonas på saxofon, et helt strygerorkester og flere imponerende musikalske indslag, der alle skulle vise publikum, hvad man kan lære at spille på hos Assens Musikskole.

- Man skal som publikum kunne se og høre de instrumenter, man kan spille på i området. Der er altså forskel på, hvad de ser og hører i Assens og i Tommerup. De skal se dem, de kan komme til at gå til undervisning hos, siger Troels Aarøe Nissen, der gerne indrømmer, at turen er en promoveringsturné. - Der er to grunde til, at vi gør det. For det første for at give kommunens børn og unge nogle gode musikoplevelser. Og det andet er at gøre opmærksom på vores egne tilbud, fortsætter han.