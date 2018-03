Efter at en forbruger henvendte sig om et besynderligt fund i sin morgenmad, har Midsona Danmark A/S tilbage kaldt en bestemt slags mysli.

Det drejer sig om et glasskår på omkring tre milimeter, som blev fundet blandt posens øvrige indhold.

Morgenmadsproduktet er Nutanas "Sweet Berry Mysli". Og risikoen for, at tilfældet ikke er enestående, får selskabet til at reagere.

Det er varianten af myslien, der har en holdbarhedsdato frem til 25. december 2018 og kommer i pakker med 500 gram.

Den har varenummer 1012402, fremgår det af en pressemeddelelse fra selskabet.

Der er i alt blevet solgt 10.000 pakker af det omtalte morgenmadsprodukt siden før jul, oplyser Judith Stegelmann, der er kvalitetschef i Midsona Danmark A/S.

- Rent lovgivningsmæssigt, står det inde på Fødevarestyrelsens hjemmeside i vejledningen omkring tilbagekaldelser, at det skal ske ved blandt andet glas.

- Det er fordi, at det kan være farligt hvis det er noget skarpt glas, der kan skære et eller andet, siger hun.

Det er ikke noget med, at der er splintret et glas, og at der ikke er blevet fejet ordentligt op, påpeger Stegelmann.

- Det må være et enkeltstående tilfælde, siger hun.

Hvis man har morgenmadsproduktet stående på hjemme køkkenhylden, kan man enten kassere det eller returnere det til den butik, hvor det er købt og få pengene retur.

Morgenmadsproduktet er distribueret i butikker i hele landet.

Det drejer sig blandt andet om Bilka, Netto, Meny og Irma.