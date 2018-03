FODBOLD: OB's assistenttræner John Bredal skal ikke være i klubben fra sommer, men hans reservehold går fra sejr til sejr og efter mandagens sejr på 1-0 på KB's anlæg på Peter Bangsvej over FCK, ligger OB nummer et i reserveligaen foran FCK, Brøndby og Helsingør.

Det var U19-angriberen Elias Lamnaouar, der sikrede OB sejren ti minutter ind i anden halvleg. Dansk-marokkaneren var blevet skiftet ind i pausen og udnytte en skærende stærk stikning fra Mathias Thrane til at løbe fra FCK-forsvaret. Alene med den 38-årige FCK-keeper Kim Christensen var OB'eren iskold og scorede.

Der var spilletid til både Ryan Johnson Laursen, Marco Lund og Mohammad Fellah fik spilletid ligesom Julius Eskesen, Mathias Thrane og Mathias Jørgensen. Jóan Símun Edmundsson var sygemeldt. Sport Fyn havde i mandags-avisen givet Ryan Laursen karakteren 4, selv om det var Mikkel Desler, der spillede højre back. Desler får 4-tallet. Og det var Jacob Barrett og ikke Jeppe Tverskov, der ikke opdagede Bashkim Kadrii komme ud fra den blinde vinkel ved en af scoringerne i Randers i Superliga-kampen.

Assistenttræner John Bredal var tilfreds efter kampen i København.

- Banen var ikke så stor og ikke så god, så vi vidste, det ville blive svært at spille god fodbold.

- Vi var effektive og rigtig dygtige forsvarsmæssigt, hvor vi holdt dem fra chancer gennem 90 minutter. Vi stod godt på banen og sørgede for, at alt spil foregik foran os. Tålmodighed var en dyd, og vi skulle vente på de rette chancer, og de kom i anden halvleg. En positiv ting ved kampen var, at vi var tættere på 2-0 og 3-0, end de var på at få udlignet, sagde han til ob.dk.