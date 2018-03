Nordfyn: På lørdag klokken 20:30 slukkes alle gadelysene i Nordfyns Kommune i en time. Det fremgår af en skrivelse på kommunens hjemmeside.

Aktionen er en del af Earth Hour, som er et klima-opråb fra WWF - forkortelsen for Verdensnaturfonden.

Earth Hour startede i Australien i 2007, hvor WWF lancerede kampagnen med en fælles opfordring til at slukke lyset en time for klimaet. Sidenhen har kampagnen vokset sig større og større, og nu slukker millioner af mennesker hvert år for lyset for at sende et signal om, at de vil være med til at passe på kloden.

I år er fokus rettet mod klimaforandringernes konsekvenser for vores natur, økosystemer og dyr. Hver sjette art er i fare for at uddø på grund af klimaforandringer, og der er brug for, at vi genskaber en balance, som både dyr, natur og mennesker trives i. Derfor slukker vi lyset for at sætte fokus på alt det liv, vi gerne vil bevare, oplyser WWF på deres danske hjemmeside.