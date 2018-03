Nyborg: En musikalsk, humorfyldt pause fra hverdagen. Sådan kalder Teatret Møllen dets musikforestilling, som tager udgangspunkt i Niels Hausgaard, en af Danmarks største trubadurers sangskat. Nu gæster forestillingen Bastionen, Nyborg, 19. marts kl. 20.

Niels Hausgaard er kendt for sin underspillede komik og lune samfundssatire med svirp til mangt og magten, skriver teatret i en pressemeddelelse.I teaterkoncerten "I Fornuftens Land" (som også var titlen på en LP i starten af 1990'erne, hvor hovednummeret handler om en forsikringsfunktionærs triste liv og dramatiske død) lover teatret at åbne op for Hausgaards historier, tekster og musikalske univers. Der tegnes et selvportræt af os danskere og vores land, der med en strøgen teske humor italesætter danskernes glæder og bekymringer. Publikum kommer igennem hele følelsesregistret og forlader salen underholdt, opmuntret, nynnende og måske lidt klogere på sig selv og naboen, loves det.Forestillingen har fået mange flotte anmeldelser. /EXP