- Vi arbejder på at få vores egen side klar, men så skete der forsinkelser i weekenden, og det syntes jeg var vigtigt at få ud, siger Mona Madsen, der er glad for den måde, folk tog i mod det nye initiativ på.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt 28 gange fra hendes egen væg og 49 gange fra gruppen Oplev mit Ærø. Opslaget viser sig at være en tyvstart på en ny officiel Facebookside for Ærøfærgerne

Ærøfærgernes Facebook-side bliver et værktøj til rejsende, hvor de kan se, om en færgeafgang er aflyst - sådan et værktøj har pendlere tidligere efterspurgt og eksperter anbefalet.

- Det, jeg gjorde i går, var for at nå ud til de gående passagerer. Alle i biler for jo en SMS fra os. Men det ved de gående jo ikke, siger Mona Madsen, der håber, at rigtig mange vil komme til at følge den nye side.

Ærøfærgernes officielle side vil være stedet fremover, hvor man kan få information om aflyste færgeafgange, der vil dog stadig kunne opstå situationer, hvor siden ikke vil være opdateret med de seneste aflysninger.

- Hvis det er den første færge 04:35, så er det ikke sikkert, at det vil stå derinde, fordi vi er ikke bemandet i døgndrift. Vi har også en arbejdstid og en åbningstid, siger Mona Madsen, der samtidig forsikrer, at hjemmesiden fortsat vil blive opdateret som før med sejlplaner og priser, mens Facebook vil blive brugt som det hurtige medie.