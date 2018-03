I Freltofte er en stor ejendom til salg, efter at ejerne har valgt at flytte til en mindre bolig.

- Vi vil gerne flytte, mens vi selv kan bestemme hvorhen og hvordan, siger 67-årige Rigmor og får et nik fra sin mand Villy, der med sine 69 år ikke længere har den samme energi til det grundige vedligeholdelsesarbejde, der ligger til grund for boligens fine tilstand.

Freltofte: Der er direkte adgang fra gadeniveauet til kælderetagen i Rigmor og Villy Sands ejendom, men de to øvrige etager kræver trapper, og det er en af grundene til at, pensionistægteparret har sat deres store hus til salg.

- Vi blev gift og har boet her lige siden, og kælderen har også været lejet ud til andre, men de seneste fem år har vi kun været to, og det synes vi, at huset med kælder, stueplan og førstesal er alt for stort til, siger Villy Sand.

Vi har valgt at flytte, mens vi selv har indflydelse på, hvor vi kommer til at bo Rigmor Sand

- Jeg købte ejendommen i 1973, da jeg var færdig med min værnepligt. Der var en radiohandler i kælderen, og min mor boede til leje, men huset blev til salg, og dengang var det nemt at blive husejer, så jeg overtog ejendommen for 158.000 kroner, men det var jo også andre tider dengang, siger Villy.

Nu håber ægteparret, at de kan finde en passende lejlighed i Ringe.

- Vi vil ikke eje noget mere, men vi vil gerne bo til leje, så vi ikke skal stå med al vedligeholdelsen, for vi er ikke 20 år mere, siger han med et smil.

Og den plan er Rigmor med på.- Vi har valgt at flytte, mens vi selv har indflydelse på, hvor vi kommer til at bo. Vores ønske er at komme ned og bo i et plan, og når vi flytter, er det meningen, det skal være sidste gang. Det skal være et sted, hvor vi kan blive gamle, siger hun og genkalder sig en episode, der også har været med til at fremskynde beslutningen.

- Jeg var så uheldig at falde og brække benene for få år siden, og med de trapper, der er i huset, kunne jeg slet ikke komme nogen steder, siger hun.

- Ja, da gik det op for os, hvor bundet vi er i huset, så vi har valgt at sige, at nu slutter festen, lyder det fra Villy.