Kloden rundt

Rusland: Et russisk fly havde en uheldig afgang torsdag, da det lettede fra en lufthavn i Sibirien. Flyet var lastet med guldbarrer, og da det lettede fra jorden, gik flyets port op, og næsten 200 guldbarrer faldt ned fra himlen. Den samlede vægt af den gyldne last var 9,3 ton. Russiske myndigheder mener, at lasten ikke var spændt ordentligt fast, og at den derfor gled rundt i flyet og beskadigede porten. Nede på jorden afspærrede politiet hurtigt området, så de lokale ikke kunne snuppe en souvenir fra guldregnen. Flyet måtte lande igen, og myndighederne sikrede sig samtlige guldbarrer, som i anden omgang blev spændt ordentligt fast. (ritzau)