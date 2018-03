Når Scleroseforeningen i dag holder topmøde om kommunernes rolle i forhold til sklerosepatienter, så er Ena Nørgaard blandt talerne.

Ikke kun fordi hun som viceborgmester skal fortælle om Assens Kommunes pårørenderådgiver, men også fordi hun selv har sklerose.

Det fik hun konstateret i 2013, og siden har hendes liv ændret sig markant. Fra at have et fuldtidsjob, været meget social og at kunne gøre, hvad hun ville, når hun ville, så har hun det i dag bedst, når hun er hjemme i trygge rammer. Og så skal hun hele tiden prioritere skarpt.

- Jeg kan kun klare en ting ad gangen, og hvis jeg skal noget i dag, så skal jeg ikke noget i morgen, fordi jeg bliver træt. De opgaver, jeg har, er ikke længere opgaver, men projekter. Det siger meget godt, hvor stort det er.

- Så jeg skal hele tiden prioritere, om det er noget, jeg skal bruge energi på, eller om der er noget andet, jeg vil hellere vil, siger Ena Nørgaard, der er konservativt byrådsmedlem.