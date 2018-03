Pårørende til langvarigt eller kronisk syge og handicappede i Assens Kommune har siden 2013 kunnet få hjælp og vejledning hos en pårørenderådgiver.

Nu barsler kommunen med et tiltag, hvor pårørende skal hjælpe hinanden, fortæller Helle Andersen, leder af sundhedsfremme og forebyggelse i Assens Kommune.

- Vi skal i gang med et projekt, som hedder "Lær at takle hverdagen som pårørende", hvor vi via Komiteen for Sundhedsoplysning har fået uddannet pårørende til at undervise pårørende. Det vil sige, dem, som virkelig har haft pårørenderollen inde på livet - opgaven og følelserne med at være pårørende - skal undervise andre.

Det er en god idé, mener Marie Lenstrup, formand for Foreningen Pårørende i Danmark.

- Det kræver, at der er nogle til at sætte det i gang. Det kan pårørenderådgiveren, og så kan det på sigt blive selvkørende netværk. Når først man får pårørende ind i et netværk med andre pårørende, oplever langt de fleste, at det er utrolig givtigt, siger hun.