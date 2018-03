Seks danske kommuner går sammen i front. En af dem er Assens Kommune.

De har nemlig ansat en pårørenderådgiver, der skal hjælpe pårørende til folk med langvarige eller kroniske sygdomme eller handicap.

Og det sætter Foreningen Pårørende i Danmark stor pris på, siger formand Marie Lenstrup.

- Assens er simpelthen en forgangskommune, og det er fantastisk, siger hun.

Foreningen Pårørende i Danmark Foreningen Pårørende i Danmark blev dannet i 2014 og er en interesseorganisation for pårørende til langvarigt og kronisk syge og handicappede. Foreningen arbejder på tværs af diagnoser og for at sætte fokus på pårørende og deres udfordringer.



Foreningen samarbejder med det politiske plan og patientforeninger - som i dag tirsdag Skleroseforeningen - og internationale pårørendeorganisationer.



Foreningen står bag Pårørendedagen, som finder sted hvert år den 2.2-. Den dato er valgt, fordi man ikke kan være pårørende, uden at der er en anden.

Helsingør Kommune var den første, der ansatte en pårørenderådgiver, og siden er Assens, Aarhus, Hillerød, Lyngby Tårnbæk og Skanderborg Kommuner fulgt efter med målrettet hjælp til pårørende. Men seks kommuner er slet ikke nok for pårørendeforeningen, hvis mål er, at alle kommuner ansætter en pårørenderådgiver.

- De store kommuner kunne nok bruge mere end en, men der skal i hvert fald være en i hver kommune. Det er vores mål. Det når vi ikke i morgen eller for den sags skyld til næste år, men jeg håber, at vi inden for fire-seks år kan komme frem til, at der er en i langt de fleste danske kommuner.