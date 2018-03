Styregruppen for Multi- og Samlingshuset i Søndersø begynder inden længe at sælge folkeaktier, som skal hjælpe med at købe byens gamle mejeri.

Søndersø: Omkring 35 af de fremmødte på den stiftende generalforsamling for Søndersø Borgerforening har tilkendegivet, at de ønsker at købe folkeaktier i byens måske kommende multihus. Det fortæller tovholder for styregruppen Peter Simonsen.

- Vores vigtigste opgave er at samle penge sammen til at få købt mejeriet. Det skal blandt andet ske ved køb af folkeaktier, som kommer i forskellige beløbsstørrelser, fortæller han.

“ Vi har ikke en krone, så vores første delmål er at indsamle en halv million kroner, og det er realistisk. Vi skal også have virksomhederne med, og så skal vi have lavet nogle forskellige tiltag, som kan give nogle penge. Peter Simonsen, Søndersø Multi- og Samlingshus.

Styregruppen håber, at de i den kommende tid vil kunne komme rundt til dem, som foreløbig har meldt sig som støtter, og aflevere deres aktioner. Håbet er, at folkeaktionerne vil kunne give en halv million kroner. Mejeriet blev for nogle år siden sat til salg for 4,6 millioner, men styregruppen har fået accepteret et bud på to millioner kroner, hvis de kan skrabe dem sammen.

