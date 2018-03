Assens: I løbet af det seneste årti er han gået fra at være landets gladeste solskinstroubadur, med sange om kærlighed og gul sne, til for alvor at have noget på hjerte.

Thomas Buttenschøn er manden, der har ordet i sin magt. Og det får publikum at høre, når han giver koncert fredag 23. marts klokken 21 på Tobaksgaarden.

Troubaduren tager gæsterne med på en rejse, hvor han gennem fortællinger, sjove anekdoter og store budskaber, drager folk helt ind i deres følelsers vold.

Siden 2006 har Buttenschøn udgivet syv albums og leveret hits som, Fantastiske mandag, Smukkere end smuk og Dårlig sex.