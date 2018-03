Læserbrev: Lederen af banden Loyal to Familia (LFT), Shuaib Khan, undgår udvisning af Danmark. Østre Landsret stadfæstede en afgørelse om betinget udvisning om trusler mod en politibetjent.

I sin dom lægger retten vægt på, at Khan, der er pakistansk statsborger, ikke har tilstrækkelig tilknytning til Pakistan. Samtidig peger retten på, at en ubetinget udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

De danske borgere sidder i en total afmagt og må finde sig i, at banderne har regeret i årevis, uden at de kan blive ubetinget udvist af Danmark og bare fortsætte med deres personfarlige kriminalitet.

Vi er mange, der venter på, at justitsministeren tør at gå op imod de gamle internationale konventioner, der er ved at ødelægge vores land.

Hvorfor tør politikerne ikke at tage kampen op én gang for alle for at komme uvæsenet til livs?

Også alene for at borgerne i områderne, hvor de huserer, ikke skal leve i angst for at blive ramt af skud eller anden kriminalitet.