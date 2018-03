Højvande i Thorøhuse

Torø Huse: Hvis man en dag blev bedt om at vise en fremmed noget typisk dansk, kunne man meget passende tage personen med til kabaret i Thorøhuse Forsamlingshus.

Her mødes Grundtvig, Dansktoppen, PH og Mormors Kolonihavehus på en og samme tid og danner klangbund for et par timers uspoleret underholdning faretruende tæt på marts-højvandet i det hyggelige lille by med de knap 200 sjæle.

Det lille fiskerleje et par kilometer sydøst for Assens er i forvejen forkælet med både bylav, Thorøhuseposten og historien om Jacob Gade, og nu tyder alt på, at Torø Huse også har fået en langtidsholdbar kabaret.

Den årlige kabaret i forsamlingshuset er fortællingen om en kreds af lokale kræfter, der ikke rigtig kan lade være med at optræde for publikum. Folk, der med stor ukuelighed insisterer på, at det stadig er værd at stille op og stå sammen om en opgave. Det er ikke noget dårligt udgangspunkt for en kabaretaften, der virker lige så autentisk og troværdig som en økologisk jordskok.