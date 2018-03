Svendborg: Demens er på vej til at blive en ny folkesygdom, og nu åbner Svendborg og Ærø kommuner et fælles rådgivnings- og kontaktcenter for mennesker med demens og deres pårørende.

Demenskontakten åbner i det nye sundhedshus i Hulgade i Svendborg, og det bliver et sted, hvor borgerne anonymt kan gå ind fra gaden og få råd og vejledning uden at have en aftale i forvejen. Det forklarer Kirsten Vie, ældrechef i Svendborg Kommune.

- Hvis man for eksempel synes, at ens mand opfører sig mærkeligt, så kan det være grænseoverskridende at gå ned til sin egen læge, og så kan man i stedet gå derned og få vejledning om demens - om symptomer, hvad man skal kigge efter og være opmærksom på, siger Kirsten Vie.

Det kan også være, at man efter at have fået en diagnose har brug for en anonym vejledning, der gør det lettere at håndtere situationen, forklarer hun.