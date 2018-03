Vokalgruppen Iki udkommer i denne uge med sit tredje album, "Oracle", hvor gruppen for første gang inviterer det elektroniske ind i dens stemmebårne univers. Lørdag er der releasekoncert på Teater Momentum, men man skal ikke forvente at opleve en rekonstruktion af det nye album.

Det blev afsættet til deres tredje album "Oracle", der udkommer 23. marts. For vokalgruppen, der primært arbejder improvisatorisk og intuitivt, når den bruger stemmerne musikalsk, var det en omvæltning at skulle til at tage hensyn til det maskinelle. Men først og fremmest var det en spændende proces, fortæller Anna Mose.

I lang tid var det blot som om, muligheden for at få inddraget det elektroniske ikke bød sig. Lige indtil en aften på spillestedet Vega, hvor Iki blev sat sammen med Mike Sheridan for at lave en improvisation.

"Oracle" "Oracle" er titlen på det tredje album fra vokalgruppen Iki. Albummet udkommer fredag 23. marts, og det fejres dagen efter med en releasekoncert på Teater Momentum.Vokalgruppen Iki består af fem kvinder fra Norge, Finland og Sverige, der alle har base i København. Kvindernes vokaler er gruppens bærende instrumenter, og gruppen arbejder med improvisation som kunstnerisk redskab. Det betyder, at koncerter med Iki aldrig er ens, for gruppen søger aldrig helt at genskabe det indspillede. Sangene på det nye album er ordløse, og musikken kredser om det ceremonielle og tribale.

På sit tredje studiealbum har vokalgruppen Iki bevæget sig et nyt sted hen. Sangerne har inviteret den elektroniske kunstner Mike Sheridan og alle hans maskiner ind i deres rene stemmeunivers, og med samarbejdet har de fået opfyldt et ønske, de har haft i mange år: At inddrage et elektronisk element i deres musik.

- Det er jo ikke numre, der har en opbygning som en almindelig sang med et vers, et omkvæd og en tekst. Det er ordløst. Det er et stemningsbillede, hvor man får et kig ind i en ukendt verden, siger Anna Mose.

- "Oracle" er et flot, enkelt ord. Og så er et orakel et, man spørger, men det kommer ikke med direkte, håndgribelige svar. Det skal du selv finde. Det passer meget godt til vores univers, at man selv kan fortolke hvad, man føler og mærker, når man hører det, siger Anna Mose.

- Det kan være svært at vide, hvad der kommer ud af det, vi laver, og hvilken karakter, det får. Så da vi hørte, hvordan musikken havde formet sig, dannede der sig en hel masse tanker og billeder for os, siger Anna Mose.

Det overjordiske og ceremonielle flyder ikke kun i Ikis musik. Gruppen har skabt et udtryk, en slags visuel identitet, der er grundlagt i de speciallavede masker, gruppen er iført både på det nye albumcover, og når den optræder.

- Det giver en samhørighed for os at have masker på. Det er meget nemmere at være os, den lidt mærkelige størrelse, vi er. Det giver os nogle muligheder for at gå all in uden at tænke på normer for, hvordan man skal stå og agere på en scene, mener Anna Mose.

Men maskerne er ikke et forsøg på at være ligesom det kønsløse orakel. Gruppen er stolt af at bestå af fem kvinder, og deri ligger en kæmpe styrke, mener Anna Mose.

- Vi kan godt lide, at der er plads til det, der kradser, som måske ikke er smukt i traditionel forstand. På den måde vil vi gerne udfordre lidt.