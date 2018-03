Svendborg: I weekenden blev der begået flere indbrud i private ejendomme i området omkring nordre bydel i Svendborg.

Et af indbruddene skete på Mellemvej i en privat beboelse. Det skete ved, at en ukendt gerningsmand opbrød en terrassedør og fik adgang til huset den vej igennem. Gerningsmanden var rundt i samtlige rum og stjal ved indbruddet en hvidguldshalskæde med et vedhæng. Det skete fredag den 16. marts mellem klokken 16.30 og 21.30. Politiet har ingen spor i sagen at gå efter.

I en privat ejendom på Bjørnøvej i Svendborg, kom der også en tyv forbi. Gerningsmanden fik adgang til ejendommen ved at bryde to værelsesvinduer op. Her var vedkommende rundt i de to værelser og rodede rundt i skuffer og skabe. Gerningsmanden tog smykker med sig, men der er endnu ikke opgjort, hvilke og hvor mange, der blev stjålet. Det skete mellem lørdag den 17. marts klokken 8.00 og søndag den 18. marts klokken 14.00. Politiet har heller ikke i denne sag nogen spor at gå efter.

- Generelt vil vi gerne vide, hvis der er nogen, der har set eller hørt noget, mistænkelige køretøjer der ikke høre til på vejen eller andet, siger kriminalassistent Steen Foged fra Fyns Politi.

Henover weekenden blev der også begået et indbrud i en ejendom på Trappebæksvej. Gerningsmanden fik adgang til beboelsen ved at brække et vindue til et soveværelse op. Det er formentligt sket med et koben, forklarer Steen Foged.

Gerningsmanden rodede hele huset igennem og fandt frem til både smykker og kontanter. Vedkommende stjal en guldring med fire diamanter og en perle og stjal også to medaljoner i guld. Den ene medaljon var med en onyxsten og den anden med en citrinsten.

Derudover tog gerningsmanden også euro med sig. Indbruddet skete mellem fredag den 16. marts klokken 14.00 og søndag den 18. klokken 13.50. Politiet har sikret sig spor i sagen til efterforskning.

Steen Foged forklarer, at det muligvis kan være samme gerningsmand, der har begået smykketyverierne.

- Det kan bestemt ikke afvises, siden de er begået i næsten sammen område og inde for samme weekend, og fordi man går efter smykker, siger han.