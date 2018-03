Naturen ved Hesbjerg får det ikke bedre af at blive fredet, mener Miljø-, Teknik- og Planudvalget i Assens Kommune.

Tommerup: Assens Kommune skal sige nej til fredning af Hesbjergkilen, et område på 486 hektar nordøst for Tommerup St., der omfatter Ernebjerg, Hesbjerg og Øghaven. Det mener Miljø-, Teknik- og Plan-udvalget. Langt størstedelen af området er beliggende i Odense Kommune, men 47 hektar hører til Assens Kommune.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har rejst fredningsforslaget for at beskytte naturen i området og undgå den råstofudnyttelse, som regionplanen åbner mulighed for.

Men naturen er mindst lige så godt beskyttet i private hænder, mener udvalget for Miljø, Teknik og Plan, der derfor anbefaler byrådet at sige nej til at være medrejser på sagen.

- De 47 lodsejere, der har det areal, har stor respekt for naturen og har 25 kilometer sti. Det, vil jeg mene, kan stille de flestes appetit, og hvis man ikke kommer ind og graver efter det ler, der er der, bevarer man også istidsgeologien. Ved fredning kan du næsten ikke gøre andet end at passe naturen. Det, synes vi, er et stort indgreb, siger udvalgsformand Dan Gørtz (V).

Til gengæld vil udvalget godt arbejde for, at regionen udtager råstofområdet af det foreslåede fredningsområde.