Måre: Søndag den 18. marts klokken 11.50 fik Måre Brugs besøg af en kunde med lange fingre - i bogstaveligste forstand.

Ekspedienten i butikken åbnede kasseapparatet med kontanter for at betjene kunden, og i samme sekund udførte han et såkaldt "kassedyk", da han stak hånden i pengeskuffen og stjal et par tusinde kroner, oplyser Fyns Politi.

Efterfølgende spænede gerningsmanden ud til en ældre, blå Opel og stak af fra stedet.

- Vi har et par spor at gå efter, og det ligner en sag, vi godt kan opklare, siger kriminalassistent ved Fyns Politi, Steen Foged.

Manden beskrives som 20-25 år, dansk af udseende og iført mørkt - måske blåt - tøj.