Svendborg/Nyborg/Ærø: En ny samarbejdsaftale mellem de sydfynske maritime uddannelsesinstitutioner er kommet i hus, og aftalen er indgået mellem Simac, Svendborg Søfartsskole, Nyborg Søfartsskole, Marstal Navigationsskole samt Skoleskibet Georg Stage.

Ifølge direktør på Simac, Jesper Bernhardt, kan aftalen om at samarbejde endnu tættere end hidtil være med til at sikre nogle stordriftsfordele for skolerne.

- Ved at vi øger samarbejdet, kan vi udnytte vores ressourcer bedre. Der er simpelthen en synergieffekt ved, at vi på en række administrative områder har mulighed for at samarbejde, for eksempel når det kommer til IT eller løn, siger han og oplyser, at nu skal man til at undersøge mere konkret, hvor samarbejdet kan have en gavnlig effekt.

Samarbejdsaftalen handler dog om mere end stordriftsfordele. Målet er at højne uddannelseskvaliteten generelt til gavn for hele det maritime erhverv, og det skal blandt andet ske ved at udvikle nye uddannelser samt få en større palette af maritime uddannelser i det sydfynske.

Af samme grund har Svendborg Søfartsskole i forbindelse med samarbejdsaftalen søgt om at kunne udbyde uddannelsen som befaren skibsassistent.