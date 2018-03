KOMMENTAR:

Hobros træner Thomas Thomasberg var rasende over, at hans hold havnede i den forkerte kvalifikationspulje og nu skal kæmpe om at undgå nedrykning kun fire point fra de kriminelle play-off-nedrykningskampe, mens OB og Sønderjyske har ti point ned til de pladser. Selv om Hobro var bedste af de tre og blev nummer syv i grundspillet.

Det er selvfølgelig helt hen i vejret og den struktur skal omgående laves om. Sport Fyns medarbejder var engang med ligalandsholdet i Hongkong, hvor prins Joachim fik lov at spille lidt mod landsholdsspillere, der flyttede sig, så han kunne score. I det sidste kvarter af Midtjylland-Sønderjyske var der mange prinser på gæsternes hold, og det så ikke rigtigt ud, da de flyttede sig ved midtjydernes sejrsmål. Det var pinligt.

“ Thomasberg har jo ret og i virkeligheden er det jo fodboldens egne chefer, der skal straffes for at have skabt så tåbelig en bivirkning af en formentlig velment tænkt struktur.

DBU rasler nu med sablen og erklærer, at man kan straffe Sønderjyske og Thomasberg var blevet forbudt at tale om de sataniske vers, men hængte alligevel Sønderjyske og OB ud. Som om man havde rejst sig sig op i Kinas folkekongres og talt Jinping imod. Vi taler altså om fodbold-struktur og Thomasberg har jo ret og i virkeligheden er det jo fodboldens egne chefer, der skal straffes for at have skabt så tåbelig en bivirkning af en formentlig velment tænkt struktur.

Men DBU har absolut intet at hente hos OB, og sportsdirektør Jesper Hansensidder øvrigt inhabil i disciplinærudvalget. OB spillede, hvad de magtede i Randers og lukkede muligvis helt op til allersidst, da holdet skammeligt var bagud 2-1 og blev løbet over ende i overtiden. OB gjorde, hvad holdet magtede, men det var bare ikke ret godt. Det er mere end tvivlsomt, om OB kunne have udnyttet en Lyngby-sejr og dermed have kvalificeret sig til top 6.

Det har OB på syvende sæson ikke kvalitet til og pengene fosser så ud af kassen, fordi den slags koster i hvert fald et par millioner og meget goodwill efter et i forvejen skidt årsresultat for 2017.

Tilsyneladende vil Superligaen nu vende tilbage til 12 hold, der mødes hjemme og ude, inden den brækkes over på midten. Det er da til at forstå og langt mere i spillets ånd, men hjælper det OB nogen vegne?