Debat: Folketingsmedlemmer skal kigge indad

Læserbrev: For få måneder siden afviste alle partier, på nær Dansk Folkeparti, et forslag om, at skrive den europæiske konvention om menneskerettigheder ud af dansk ret.

Forslaget ville muliggøre, at vore dommere rent faktisk kunne udvise kriminelle udlændinge. Men et flertal af blandt andre venstrefolk, konservative og socialdemokrater afviste DF's forslag og fastslog dermed, at Menneskerettighedskonvention er større end dansk ret.

Østre Landsret har netop truffet afgørelse over en pakistansk mafioso, som ikke kan udvises, fordi loven tilsiger, at det vil forhindre ham i at opretholde kontakten til familiemedlemmer. Efter dommen har flere politikere nærmest stået i kø for at kritisere dommerne. Men hvordan kan det skabe forargelse og kritik hos folketingsmedlemmer, eftersom dommerne kun gør hvad loven siger?

Hvis folketingsmedlemmer vil tages alvorligt vil det være på sin plads, at man respekterer grundlovens ansvarsfordeling ved at påtage sig sit eget ansvar.

Efter paragraf 64 i Grundloven har dommerne i deres kald alene at rette sig efter loven.

Og er politikerne utilfredse med de afgørelser, som domstolene afsiger, burde de kigge indad.