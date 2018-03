Søndersø: Det var i den bedste mening, at en nabo til en ejendom på Dallundvej i Søndersø mandag over middag ringede 112, fordi vedkommende troede, at der var ild i naboens tag.

- Vi får en melding om, at der er ild i et hus, og at det har noget med nogle solceller at gøre, men det viste sig at være et anlæg, som laver varmt vand. Naboen tolkede det som noget røg, men det var et defekt rør med varmt vand, som blev til damp i det kolde vejr, så vi kunne rimelig hurtigt konstatere, at der ikke var ild, fortæller indsatsleder Mads Buse.

Da ejeren kom hjem, fik han af Beredskab Nordfyn besked på at få en VVS'er på besøg, så røret kunne blive lavet.