Velgørenhed. Jeg er et afsindigt godt menneske

Jeg er et afsindigt godt menneske. For jeg giver penge til de fattige.

Men kun af mit overskud, forstås. Jeg giver ikke afkald på en eneste koncert, cafétur, rejse eller anden event - endsige et glas god vin - for at yde.

Og alligevel har jeg nu sagt farvel til et af mine afrikanske sponsorbørn. Jeg har siden 1974 støttet kvinders trivsel i den tredje verden, så vidt muligt i projekter, der også prioriterede pigers uddannelse. Og det vil gerne blive ved med. Men så skal jeg finde en organisation, der har nok i sponsoratet, og i det mindste respekterer sponsorens begrundede ønsker om ikke at modtage henvendelser ud over den månedlige, meget velkomne opkrævning.

Nej, jeg kan ikke samle ind. Jeg er en træt gammel kone, der går dårligt, har jeg for længst forklaret i absolut urbane vendinger. Nej, jeg kan stadig ikke samle ind, selv om I rykker for positiv reaktion, fordi jeg ikke lige har svaret på første og anden mail. Og nej, jeg kan stadig ikke samle ind, da I to gange ringer om det samme - efter at jeg igen har mailet mit ønske om at slippe for henvendelser.

Og nej, jeg orker ikke at få mine aldersbetingede dårligdomme sat i relief af jeres uopslidelige kontaktforsøg, endsige min mulige samvittighed, som, det jeg kender til den, er fin og hvid og engleblød. Og jeg synes stadig ikke, at I pr. dyr papirpost skal sende mig blade og breve med ønsker om yderligere bidrag.

Til sidst blev min konklusion: Jeg kan åbenbart ikke slippe for al den anmassende tvangskontakt, så længe jeg er en del af det system. Så jeg måtte, med sorg, vælge det fra. Nu søger jeg efter et nyt projekt.