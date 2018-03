Fredag aften, just som bøffen skulle på panden og rødvinen trækkes op hos nogle, og andre måske var nået til aftenkaffen, for svandt strømmen i et område, der dækker Skalbjerg, Magtenbølle, Tommerup St., Tommerup, Brylle, Skallebølle, noget af Blommenslyst og Holmstrup.

Årsagen til at 2000 kunder hos Energi Fyn var uden strøm i en time og et kvarter var en transformator, der var stået af. Men det viste sig ikke at være det eneste problem hos Energi Fyn. Det viste sig nemlig også umuligt at ringe op til det nummer, som Energi Fyn selv henviser til ved strømsvigt uden for almindelig åbningstid. Eller rettere sagt at få kontakt, når man ringede op.

- Normalt kan man ringe til os 24/7 men lige præcis i fredags var der en en fejl i telefonsystemet, som betød, at når man trykkede på 1, for at blive stillet videre, så skete der ikke mere, siger Claus Rasmussen, driftschef hos Energi Fyn.

Den fejl har der været arbejdet på hele weekenden, oplyser Claus Rasmussen, og endnu mandag klokken 14, da Fyens.dk var i kontakt med ham, var fejlen ikke fundet.

- Men det skulle gerne ske inden klokken 16, når vagten går, siger han.

Lørdag morgen var der igen et strømsvigt. Denne gang varede det dog kun 10 minutter.