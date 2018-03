Ærøs nye skolefritidsordning (sfo) skal ligge for enden af Syrenvej i Marstal, hvor der igennem flere år har været byggegrunde til salg. Politikere, skoleleder og børn- og ungechef mener, at placeringen er fornuftig, fordi sfoen kommer til at ligge i gåafstand til Marstal Skole og fordi børnene kommer til at opleve et skift, når de går fra skolen og over i sfo'en.