I 51 år har Annegrethe Jensen været frivillig idrætsleder i KIF. Hun har et af de mest populære gymnastikhold med omkring 100 gymnaster, og hun har tænkt sig at blive ved med at dyrke gynmastik så længe, hun overhovedet kan.

Kauslunde: Det var en populær dame, der forrige lørdag gik ind i salen til lokalopvisning med KIF sammen med sit hold M/K. 73-årige Annegrethe Jensen har gennem 51 år været frivillig leder i Kauslunde Idrætsforening, og det har hun tænkt sig at blive ved med at være. Hendes hold for både mænd og kvinder er altid propfyldte og tæller op mod 100 gymnaster. Aldersmæssigt går spændet fra 53 til 93 år. Nogle gange har forskellen på ældste og yngste gymnast været 50 år. Hun underviser tre hold i Kauslunde Idrætsforening samt et yogahold i Middelfart. - Jeg har altid dyrket gymnastik i Kauslunde. Jeg er flasket op med det. Min far var altid på sportspladsen, og min mor gik til gymnastik, siger hun. Selv bor hun stadig i Kauslunde og har gjort det hele livet. - Efter 7. klasse var jeg ude at tjene. Først i et hus i Svenstrup, så i Middelfart, og her kunne jeg stadig gå til gymnastik i Kauslunde, fortæller hun.

Glæde ved gymnastik

Det store hold M/K går på gulvet under stående klapsalver. Det er et hold, man i Kauslunde godt kender, og som har gjort sig fortjent til en flot modtagelse ved forårets opvisning. - Folk kommer fra hele oplandet for at være med på holdet. Det er gået fra mund til mund, at mit hold er godt. Når jeg laver øvelserne, stjæler jeg med arme og ben fra både yoga og pilates. Det sværeste ved at være instruktør er teknikken. Den gang jeg startede, var der en klaverdame. Nu hører jeg musikken derhjemme og blander musik og øvelser ud fra det, forklarer Annegrethe Jensen. Hendes glæde med gymnastikken kommer hele vejen ud gennem højtalerne, for hun synger med på sangene til opvisningen og opfordrer alle andre til at gøre det samme. Det er præcis det, gymnastikken gør ved hende: giver hende glæde.

Store oplevelser

Én ting er motionen, som jo er en naturlig følge af at gå til gymnastik. Noget andet er de store oplevelser, der følger med. - I 1973 var jeg med til Landsstævnet i Esbjerg. Her havde jeg 375 unge piger på et hold. Jeg stortudede, da de gik af, for alt klappede bare, og jeg kunne ikke klare alle de store klapsalver. En pige spurgte sin mor, om de ikke havde gjort det godt nok, og moderen svarede, at de havde det da. "Men hvorfor græder Annegrethe så?", spurgte hun, siger Annegrethe Jensen og griner. En anden af de helt store oplevelser var, da hun tidligere på året blev nomineret til "Årets frivillige idrætsleder" til Fynske Bank Spørtslørdag i Arena Fyn. Det blev ikke hende, der løb af med prisen, men at være nomineret var en stor ære. - Da jeg havde 50 års jubilæum sidste år, blev jeg hædret med sang og gruppekram. Og jeg blev valgt til årets frivillige i Middelfart Kommune, siger hun.

