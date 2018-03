Debat: DI savner medarbejdere

Læserbrev: Underdirektør i DI skriver i et indlæg, at de savner medarbejdere og kritiserer DF for ikke at bidrage.

Jeg synes DI skulle tage en tur til Danmarks ghettoblokke, hvor langt over halvdelen er arbejdsløse.

Så kunne DI lave de målrettede opgraderinger, de mener er nødvendige for at imødekomme den manglende medarbejderstab.

Det ville være stort. Er sikker på kommunerne hellere end gerne bidrager, så disse mennesker kommer ud af årelang hovedløs udbetaling af offentlige midler.

Det vil yderligere styrke integrationen, så træk i arbejdstøjet DI i stedet for at kritisere.