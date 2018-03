Til næste år har 79-årige John Dahlberg stået bag skoleskak på Nørre Aaby Skole i et halvt århundrede. Et højdepunkt blev nået, da skolens elever i sidste uge blev danske mestre i skoleskak.

Nørre Aaby: En bemærkelsesværdig bedrift indtraf, da elever fra Nørre Aaby Skole fredag blev danske mestre i skoleskak. Mesterskabet blev holdt i Grindsted med deltagelse af 1250 spillere fra 68 skoler. Eller så mange, at det ikke lige lå i luften, at eleverne fra Nørre Aaby for første gang skulle løbe med mesterskabet og retten til de næste 12 måneder at kalde sig Årets Skakskole.

Men da regnskabet blev gjort op, var der ingen tvivl: A-holdet sluttede med 108 point af 120 mulige, mens B-holdet fik 89 point. De 16 elever fra Nørre Aaby går i 2. til 6. klasse.

Foruden selvfølgelig eleverne har 79-årige John Dahlberg en vigtig aktie i mesterskabet. Han er tidligere lærer på skolen, og til næste år har han i et halvt århundrede stået i spidsen for skoleskak på skolen i Nørre Aaby. Hemmeligheden bag dm-titlen er, at han for tiden disponerer over nogle udsædvanlig motiverede og talentfulde spillere. Kendetegnende, fortæller han, er, at en del har indvandrerbaggrund.

Skoleskak er målt i forhold til andre fritidsaktiviteter en billig fornøjelse, og det har måske været en medvirkende årsag til, at netop elever med den baggrund har kastet sig over sporten. Entusiasmen var i forvejen høj og er nu vokset endnu mere. Blandt andet foranlediget af, at mesterskabet også til hver spiller udløste et skakspil, og at spillerne på A-holdet ligeledes modtog et skak-ur.

Til skolen var der en stor pokal, et sæt store brikker til udendørs skak og ikke mindst lovning på et fire timer langt besøg af den danske mester Peter Heine Nielsen, der også er træner for den norske verdensmester Magnus Carlsen.