FODBOLD: OB's cheftræner Kent Nielsen sidder ved 10-tiden sådan en solbeskinnet mandag formiddag alene på sit træner-kontor i Ådalen. Reserveholdet skal spille i København og freden brydes kun af, at direktør Jesper Hansen lige stikker hovedet ind, og spørger, om Kent lige har et minut.

Spillerne fra førsteholdet bliver ikke mange, når de møder ind til træning 11.30 for at lave meget lidt, fordi to-tre af dem er syge.

Sport Fyn bydes på dampende kaffe.

- Jesper Hansen har nævnt 39 point som sæsonmålet, men det er I jo langt fra....?!

- Jeg skal ikke gå ind i, hvad Jesper har sagt. Det drejede sig om top 6, og det nåede vi ikke. Begge gange med den nye struktur havde 35 point været nok. Det er en stor skuffelse nu, fordi vi virkelig jagtede det. Slutresultatet i forhold til sidste sæson ligner nogenlunde hinanden, men følelsen har været en anden. I sidste sæson var det op ad bakke og denne gang har vi ligget omkring sæsonmålet og nogle gange på målet. Vi er skuffede og ærgerlige over vore resultater siden nytår. Vi har ikke skrabet point nok sammen, selv om mulighederne har været der flere gange, svarer Kent Nielsen.

- Har I manglet Uzochukwus og Tingagers fysik?

- Vi taber ikke i Parken eller i Brøndby på grund af manglende fysik. For et år siden havde vi samme snak, fordi omverdenen ikke mente, at vi havde hentet de nødvendige spillere, men så gik det godt med et stærkt forår. Man skal træffe svære beslutninger. Vi ville gerne have ventet med at sælge Tingager til sommer, men når ønsket fra spilleren bliver stort, så kan vi vurdere, hvis vi siger nej, at skuffelsen kan blive så stor, at det kan få indflydelse på præstationerne efterfølgende. Kigger vi på indholdet, så synes jeg ikke, vi har manglet ham. Vi lukkede Brøndby og FCK ned defensivt, og der har været substans nok og derfor er vi så skuffede.

Kent Nielsen regner ikke AGF-kampen som afgørende for kikset.

- Hjemme mod Silkeborg lige før jul havde vi en enestående chance for at skabe luft til midterholdene, fordi vi havde spillet til at vinde over dem. Det var også horribelt, at vi ikke kunne vinde over Sønderjyske, selv om vi tabte 3-0. Vi var ihærdige nok mod AGF, men kvaliteten var der ikke. Det har været kendetegnet for foråret med tre svære udekampe, at der har manglet et gram eller to hist og her. Vi har misset mange muligheder til at skrabe point sammen.

- Men Nicklas Helenius er vel ikke lykkedes?

- Vi har angribere, der har scoret 11 og en på 6 mål. Nicklas har scoret tre-fire stykker og Edmundsson et par mål. Så antallet af mål fra angriberne har ikke været helt skævt. Det kan da godt være, at Helenius ville have spillet eller scoret mere, men han har jo skullet slå de andre af, som har præsteret. Vi tror stadig på ham og han skal bare klemme på.