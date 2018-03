Byliv. Odenses unge fortjener en tydeligere stemme

Ungdomsårene er fortryllende på deres egen måde. Ofte er de fyldt med plads til at leve i nuet - at tænke langsigtet og på konsekvenser gemmer mange, til man er lidt ældre. Tit er de også forbundet med stor frihed - det er først senere, man opdager, hvordan der i takt med fuldtidsarbejde og familie bliver mindre og mindre tid og rum til én selv og til at kaste sig fuldstændigt ud i spændende projekter.

Ungdomsårene er også tiden, hvor man danner sin identitet og bliver tryg ved de værdier og holdninger, man står for. Det er også år, hvor man stadig har barndommens kreative tilgang til det, livet byder. Det er her, venskaber for livet etableres, og her man rigtig begynder at forstå, hvad man bidrager med til de fællesskaber, som man er en del af. Det er fortryllende år, men også år, der er fyldt med usikkerhed, bekymring og en masse valg, der får betydning for fremtiden. Unge er, med alt hvad ungdomsårene bringer, en vigtig del af en bys identitet.

Man siger tit: "Er du ikke tilfreds med de beslutninger, der træffes, så stem på nogen andre". Men hvad med dem, der ikke kan stemme? Er deres holdninger og perspektiver ikke lige så vigtige at indtænke og vægte som dem, der har stemmeret? Jeg vil gerne undgå, at vi voksne tager beslutninger om fremtiden for Odense uden fremtiden - de unge - høres.

Selvom man ikke er fyldt 18 år, så har man holdninger og livserfaring, som kan være til gavn for vores fælles bedste. Vi har brug for de unges ideer og holdninger til, hvad der gør Odense til en attraktiv storby, hvor man vil leve og bo.

Fordi Odense transformeres. Det kan ses og mærkes i bybilledet. Odenses image er ved at ændre sig, og bystoltheden er mere udtalt. I arbejdet med at fastholde den gode udvikling og være skabere af en by, hvor vækst og velfærd er hinandens forudsætninger, har de unges stemme en meget vigtig betydning. Lad os høre de unge, når vi som byråd drøfter bydækkende initiativer som f.eks. letbanen, udviklingen af campusområder eller brugen af byens grønne rum. Lad os høre de unge, når vi udvikler vores by, og når vi markedsfører Odense. Hvordan mon de synes Odense skal være, så også de er stolte af deres by, ja måske endda forelskede i den? Jeg er sikker på, at de har perspektiver, som kan berige vores beslutninger.

Heldigvis har Odense mange børn og unge, der er aktive deltagere i demokratiet. Særligt i folkeskolens elevråd ser vi, hvordan inddragelse og medindflydelse er med til at udvikle børns hverdag og vores skoler. Jeg er nysgerrig på, hvordan vi som by får aktiveret de 13-18-åriges stemme, og hvordan vi sikrer, at unge i de år kan mærke, at de er en vigtig del af Odense; at der bliver lyttet til dem.

Jeg har ikke svaret på et koncept, men jeg vil gerne tage på den rejse sammen med byens unge. Den starter jeg på det kommende byrådsmøde, hvor jeg vil foreslå, at Børn- og Ungeudvalget sammen med de unge drøfter, hvordan vi sikrer, at Odenses 13-18-årige får en tydeligere stemme i vores by.

Den stemme skal de have på en måde, som giver værdi for de unge. Hvor arbejdsprocesserne passer til de unge, og hvor de får endnu større mulighed for at påvirke og have indflydelse på den by, som vi gerne vil have, at de slår rod i. Det fortjener de unge, og det fortjener Odense.