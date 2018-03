Biler

Rotterne har søgt tilflugt i biler i det kolde vejr. De gnaver kabler over og slæber forråd med ind i motorrummet. Det kan ende med meget store værkstedsregninger for bilejerne. Flere biler har fået omfattende skader efter rotteangreb.

- Vi hører jo, at der kommer flere og flere rotter, og dermed sker det også oftere, at de invaderer biler. De æder isoleringen, og de kan godt køre med rundt, når bilen kører. Som regel går det ret stærkt med at opdage det, for der opstår hurtigt nogle mærkelige fejl. De fleste skader kan udbedres for omkring 1000 kroner. Men hvis de har ædt hele ledningsnettet, og det hele kortslutter, kan det løbe op i 10.000-15.000 kroner. En ny styreboks koster let 10.000 nævner Michael Møller.

Faaborg: Forestil dig, at der bor rotter i din motor. Rotter, der simpelthen har gjort motorrummet til deres hjem. Hvor de slæber forråd ind. Og kører med rundt, når bilen er ude at køre.

Portalen Autobutler, der formidler værkstedsopgaver, har spurgt 302 værksteder landet over om problemer med rotter i bilen. 102 mekanikere har lige nu biler på værkstedet, som er blevet angrebet af rotter. De kravler op i bilerne for at få varmen og sidder og gnaver i kabler.

Ifølge analysechef Jan Sturm fra Autobutler kan konsekvenserne af rottebesøg været svære at finde for mekanikeren.

- Angrebet kan være synligt, når man åbner motorhjelmen, men andre gange er det ikke til at se. Problemet for bilejeren er, at værkstedet nogle gange skal bruge mange timer på at finde årsagen til fejlen. Selv hvis man opdager bidemærker i bilens ledningsnet, kan det være svært at lokalisere den eksakte ledning, der er bidt i stykker. Derfor ender prisen for reparationen ofte på mange tusinde kroner, fortæller Jan Sturm.

På flere værksteder har man haft uheldige kunder, som ender med at udskifte store dele af motoren, fordi slangerne til kølesystemet er bidt over af en rotte eller en mår.

- Skaderne kan være omfattende. I værste fald fører de uønskede natlige gæster til en ødelagt motor eller en større reparation med kemisk rensning af bilen, tilføjer analysechefen.

Han forklarer, at moderne biler i dag har langt mere elektronik end tidligere, og at konsekvenserne af en overgnavet ledning derfor kan være alvorlige, fordi det enten giver kortslutning, eller fordi bilernes sikkerhedssystemer forsvinder.