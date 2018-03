Fællesskab kan løfte seniorlivet i den nye tredje alder

Vejen fra arbejdslivet og ind i den tredje alder kan være både snoet og bumpet. Nye muligheder og udfordringer melder sig på banen. Hvad skal man nu investere sine kræfter i, og hvor finder man nye fællesskaber, når man ikke længere har kollegaer, og børnene er flyttet hjemmefra?

De udfordringer møder mange danskere i disse år. Den danske befolkning bliver år for år ældre, fordi vi lever længere, og store generationer bevæger sig ind i den tredje alder.

Udviklingen skaber behov for, at vi indretter vores byer på nye måder, der både fysisk og socialt passer til seniorernes behov. Vi skal skabe rammerne for, at de ældre får gode seniorliv, og at vi som samfund får glæde af seniorernes enorme potentiale.

For heldigvis bliver vi ikke bare flere ældre men også mere friske ældre. De rigtige fysiske rammer til seniorer handler da heller ikke længere blot om at undgå besværlige dørtrin eller trapper, det handler i højere og højere grad om at skabe de rigtige rammer for fællesskab.

Ensomhed er nemlig en udfordring, i en tid, hvor de traditionelle familiemønstre er i opbrud, hvor forældre og deres voksne børn ofte bor langt fra hinanden, og hvor flere vælger at leve alene.

På den baggrund er den stigende interesse for seniorbofællesskaber både sund og naturlig.I dag er der cirka 7000 boliger i seniorbofællesskaber, men ifølge Realdania har 80.000 seniorer interessere i at flytte i seniorbofællesskab, et tal der kan vokse til 144.000 i 2040. Da tænketanken - Den nye 3. alder, som PFA har oprettet, for nyligt fremlagde sine anbefalinger, var flere seniorbofællesskaber da også med på listen.

Alene i Odense bliver der de næste ti år knap 5800 flere borgere over 65 år. Derfor prioriterer byrådet også etableringen af flere seniorbofællesskaber.Men det handler ikke kun om at skabe fællesskaber mellem seniorerne, der skal også skabes fællesskaber på tværs af generationerne. I mødet mellem generationerne ligger der nemlig meget livskvalitet.

Det kan være, når unge hjælper ældre med at sætte sig ind i smartphones, eller når seniorer, som i den frivillige forening Home-Start, giver travle børnefamilier en hånd med lektiehjælp eller børnepasning. Den slags fællesskab skaber glæde for begge parter og modvirker ensomhed. Derfor skal vi stimulere generationsmøderne ved at sikre blandede boligområder i vores byer.

Når PFA bygger i Odenses nye store bydel Gartnerbyen, vil en del af boligerne således også være bygget efter PFA Seniorboligstandard, ligesom der bygges såkaldte townhouses, hvor to generationer af en familie kan bo sammen i et dobbelthus - for eksempel med seniorerne i stueetagen.

Vi er i gang med at skabe boliger til fremtidens seniorer, og i de kommende år vil vi se mange forskellige boformer skyde frem til de ældre generationer. Det er en nødvendig og glædelig udvikling, for vi skal sikre de bedste rammer for det gode liv i den nye tredje alder.