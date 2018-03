Genbrug

Bæredygtig Konfirmand møder velvilje Ud over det tøj, private har indleveret, har Fredericia Kommunes egen genbrugscentral også lagt noget til side til gruppen.Kommunen stiller desuden gratis lager til rådighed på Bülows Kaserne. Fredericia Kommunes miljøbutik, Det Grønne Rum, Danmarksgade 13, tager imod brugt konfirmationstøj. Det samme gør frisøren by Oxholm, Nørregade 65, 1. th. i Vejle og Middelfart Sparekasse i Middelfart. PR Offset i Fredericia har trykt flyers, og Byens Rens på Dannevirkevej giver rabat på rensning af det brugte tøj. Læs mere på Facebook under Bæredygtig Konfirmand .

For andre - både unge og deres forældre - er øget bevågenhed på bæredygtighed, genbrug og måske ligefrem ressourcespild vigtigere. Endnu andre familier må sande, at økonomien ikke rækker til de dyre indkøb af beklædning, som jo også tæller andendagstøj.

Fredericia: For nogle er konfirmationstøjet et varigt minde, som altid vil hænge i klædeskabet efter den store dag, der nærmer sig i dette forår.

Idéen har dog også slået rod i andre sogne, provstier og stifter i Danmark, og formelt er Bæredygtig Konfirmand et selvstændigt, frivilligt initiativ under Fredericia Provsti.

- Så kan man sige, at tanken om at passe på vores ressourcer og hjælpe trængte er kristne værdier, men det er vigtigt for mig at sige, at det er et bredt anlagt og frivilligt projekt, der ikke kun kommer fra en præst eller en sognemedhjælpers kontor.

Kasser og stativer fylder lige nu op i et lånt lokale på Bülows Kaserne, og i sidste måned holdt de åbent modeshow og inspirationsaften med mulighed for afhentning i Det Bruunske Pakhus, hvor godt 50 mødte frem.

- Vi ønsker at styrke ressourcer til at give ressourcer og skabe en naturlig bevidsthed om de valg, vi som mennesker (ung eller voksen) tager, skriver gruppen blandt andet i sit materiale.

De udgør Bæredygtig Konfirmand. Nogle af dem køber selv genbrugstøj, nogle har konfirmerede børn eller står over for begivenheden. I august 2017 mødtes de første gang, smed net ud på de sociale medier og gik i gang med at samle tøj ind.

Ved det omtalte modeshow i Det Bruunske Pakhus blev der afsat et sæt, og siden et andet.

Måske benyttede de fleste sig i første omgang af muligheden for at kigge på varerne, og det kan også være, nogle var lidt beklemte ved at tage tøj med sig, hvis de kom på grund af økonomiske problemer, tror kvinderne i gruppen. Endelig kan det tænkes, at nogle venter lidt endnu, fordi børn i den alder vokser og vokser - helt op til selve datoen.

Det er imidlertid deres indtryk, at mange er klar til at vælge denne form for beklædning uden tøven. På grund af en indstilling til ressourceforbrug.

Under alle omstændigheder er der i den kommende tid mulighed for at møde op på Bülows Kaserne og finde pæne sager, understreger Bæredygtig Konfirmand.