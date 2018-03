Giftattentat: Jeg er en gammel mand på 80 år, der har mistet min fantasi, hvilket gør, at jeg slet ikke har fantasi til at forestille mig, at det er Putin, der er den skyldige i forsøget på at dræbe en gammel mand i England 8 år efter, at han blev frigivet efter en dom for spionage - og derved provokere vestmagterne og skade sig selv og Rusland.

Det siges, at ingen bliver dømt uden beviser, men hvor er beviserne, og hvem er det der provokerer?