Kommunen harmoniserer reglerne, så virksomhederne på havnen slipper for at betale leje - men kun for de arealer, der ligger lige udenfor døren.

Svendborg: Hvorfor skal virksomhederne på havnen betale for at bruge de kommunale arealer til udeservering, når konkurrenterne i gågaden slipper gratis?

Det spørgsmål har været aktuelt i en årrække, men nu har politikerne i Teknik- og Erhvervsudvalget harmoniseret reglerne og droppet lejen for brugen af arealerne på havnen. Formand for udvalget, Flemming Madsen (S), betragter forskelsbehandlingen som et levn fra fortiden.

- Det stammer fra den tid, hvor havnen var selvstændig og havde sine egne takster. Nu er havnen kommunal, og derfor har vi harmoniseret reglerne, siger Flemming Madsen.

Harmoniseringen får betydning for Bendixens Fiskehandel og spillestedet Kammerateriet, der har betalt for at bruge et areal på henholdsvis 60 og 50 kvadratmeter foran de to virksomheder til udendørs servering. Bendixens Fiskehandel slipper nu for en regning på 5040 kroner, mens Kammerateriet kan makulere en regning fra kommunen på 3600 kroner.

Kammerateriet skal dog fortsat betale leje for det område med strandbar, der ligger ud til kajen. Det skyldes, at det i følge kommunens vurdering ikke ligger i umiddelbar tilknytning til spillestedet.

Kammerateriet betaler knap 10.000 kroner i leje for det 329 kvadratmeter store areal, som om sommeren fyldes med sand om åbner under navnet "Kammeraterio".