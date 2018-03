Når By- og Kulturudvalget tirsdag mødes bliver det bl.a. for at drøfte en rigtig dilemmasag.

Ukrudtet er ved at vokse Odense over hovedet mange steder i kommunen. Det forvolder skade på fortove og belægninger, som får forkortet sin levetid med store udgifter til følge, og sagen er, at hvis situationen skal bringes under kontrol med det nuværende budget til ukrudtbekæmpelse, så er der ingen vej uden om at genindføre pesticider, vurderer By- og Kulturforvaltningen. Odense Kommune ophørte ellers med at bruge pesticider i 1998.

Siden da er ukrudtsbekæmpelse foregået via gas-afbrænding, som ikke skader grundvandet, men det er mindre effektivt og kræver flere arbejdstimer for at holde ukrudtet i ave. Skal der styr på ukrudtet med de nuværende metoder, skal det årlige budget til ukrudtsbekæmpelse øges fra i dag 3,5 millioner kroner årligt til fremover 8,5 millioner kroner om året - altså mere end en fordobling.

Flere af udvalgets partier erkender forud for udvalgsmødet, at sagen er fuld af dilemmaer. På den side står miljøhensyn og på den anden side økonomi. Konservatives Kristian Guldfeldt siger:

- Den korte version er, at vi vil gerne passe på naturen, og derfor er vi varsomme, når vi bliver præsenteret for en sag som den her.

Men I vil også gerne passe på pengene?

- Ja, vi vil gerne tage miljøhensyn, men det skal også gå hånd i hånd med økonomien. Det nytter ikke noget at sætte økonomien over styr.