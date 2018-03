I UgeAvisen Faaborgs artikelserie om Faaborgs handelsliv besøger vi denne gang Steen Lehmann der har haft Sølvhjelm Foto siden 1970'erne. Han sætter en ære i at give kunderne den bedst mulige oplevelse af deres billeder, og investerer stort i selv at råde over det mest tidssvarende udstyr. Fotoforhandleren er bange for, at Faaborg kommer til at opleve flere butikslukninger, før kunderne ser alvoren i at bakke op om det lokale butiksliv.

Sølvhjelm Foto & Ure Åbningsår: Steen Lehmann og Ilse Sølvhjelm overtog forretningen tilbage i 1970 efter Ilses far, der havde opstartet butikken i 1964 i Faaborg. Steen og Ilse er tredje generation af fotografer. Ilses farmor var fotograf og hendes farfar tog rundt til forsamlingshuse og skoler for at vise film, og senere startede han som den første op med skolefotos tilbage i 50'erne. Tilbage i slutningen af 2009 fejrede forretningen 100-års jubilæum inden for fotografi.



Ejer: Steen Lehmann og Ilse Sølvhjelm.



Målgruppe: Fra nyfødt til begravelse. I 2009 blev forretningen også forhandler af ure. Der er en del piger fra konfirmationsalderen til gymnasiealderen, der specielt efterspørger spejlreflekskameraer og Polaroid-kameraer, det der i dag hedder et instant-kamera, og det er faktisk det mest solgte på verdensplan.



Vareudbud: Forretningen tilbyder et bredt udvalg af både kameraer og ure. Alle kameratyper forhandles, bl.a. fra Roadshow, Olympus, Sony, Canon og Focus Nordic. Prisklassen ligger fra 500 til 20.000 kroner. Ur-mærkerne er LLarsen, Inex, Candino, Police, Hanowa, Paul Hewitt, Jaguar, Festina, DW, Casio, Edifice, G-Shock, Sector, Gant og Movado, der ligger fra 198 til 30.000 kroner. Butikken forhandler også printere, Duka pc'er, videokameraer, stativer samt mobil- og iPad-tilbehør.



Del af kæde: Del af Photocare-kæden, som er en frivillig kæde. Butikken bestemmer selv, hvilke varer den vil forhandle.



Webshop/hjemmeside: Photocare og webshop med levering direkte til kunden eller levering til butikken for efterfølgende afhentning.



Antal ansatte: Steen Lehmann og Morten Meiner er i butikken på fuld tid og Stens hustru, Ilse Sølvhjelm, der også er fotograf, hjælper til i butikken, typisk med portrætfotografering.

Hvad gør din butik til noget helt særligt?

- Her har vi et godt kendskab til vore produkter og kan give vore kunder den optimale rådgivning og service. Vi er altid i godt humør og med en frisk bemærkning, som er med til at skabe en god stemning i butikken.

- Vi fremkalder selv vores film, og det er der ikke ret mange, der gør længere. Da vi er fotografer, er det vigtigt for os, at de billeder, kunden modtager, er i orden, så derfor justerer vi alle vore billeder manuelt for det bedste resultat. Vi har en brillant fremkaldermaskine, som vi investerede 600.000-700.000 kroner i for godt seks år siden, og den leverer simpelthen en fantastisk billedkvalitet og -dybde. Billederne bliver ikke pixeleret, som man ellers ofte ser på andre fremkaldermaskiner. Da vores maskine bruger traditionel fremkaldervæske og blegfikser, som sikrer at billederne holder fremadrettet, har vi to tanke på 900 liter stående til vores affaldskemi, som tømmes hvert halve år.

- Maskinen er dog bekostelig at reparere på, alene skanner-modulet står i 150.000 kroner. Og da der ikke er ret mange i verden, der kan reparere på disse maskiner, bliver vores reparatør fløjet hertil fra Moskva, videre med tog til Odense, afhentet og kørt til opgaven i Faaborg. Vi har lige haft besøg af vores reparatør for ganske kort tid siden. Selve reparationen af laseren tog dog ikke mere end tre timer, hvorefter han kunne vende retur til Moskva efter endt opgave. Den opgave kostede os 65.000 kroner, men det er det hele værd med den kvalitet, vi kan levere, smiler Steen Lehmann.

- Du kan også komme ind med dit usb-stik, SD-kort eller lignende og i butikken udvælge og få trykt de billeder, du måtte ønske. Morten og jeg tager dagligt mange pasfotos og fotos til kørekort. Dine pasbilleder får du både digitalt og i fire eksemplarer, og vi kan i 99,7 procent af tilfældene tage billeder af brillebærere helt uden problemer. Den løsning, vi bruger til at fremkalde billeder på til pas og kørekort, hedder Mini-Lab, og den giver et flottere og bedre resultat end de traditionelle maskiner i form af et meget skarpere billede.

- Skulle du ligge inde med gamle optagelser på VHS og alle andre videotyper, kan vi være behjælpelige med at overføre filmen til dvd eller usb-stik, så du også har dem for eftertiden. Drejer det sig om smalfilm, har vi en meget dygtig samarbejdspartner, som kan lægge disse over på dvd. Ingen opgave er for lille eller for stor, så kom ind og hør nærmere, siger Steen Lehmann.

- Vi tager os også af at reparere ure, da vi har vores egen urmager tilknyttet butikken. Han er meget dygtig og kan klare enhver opgave samt skaffe de nødvendige reservedele, der skal bruges til opgaven.

- Morten Meiner er desuden vores specialist i Duka pc'er, og kan bl.a. hjælpe med vejledning, lejeaftale og serviceaftale. Aktuelt har vi formidlet 300-400 aftaler på Duka-pc'er.

Hvad er det sjoveste, værste eller mest pinlige, du personligt har oplevet i butikken?

- Jeg havde en gang en sjov oplevelse med en film, jeg fik ind fra en lokal jæger. Der var taget et billede af jægeren med hans nedlagte bytte. Da jeg jo er fotograf, valgte jeg at beskære billedet, således at jægerens hoved og hat også kom med på billedet. Det var han efterfølgende ikke helt tilfreds med, da beskæringen så havde medført, at man ikke kunne se hele det nedlagte bytte. Det var en "ommer", og hele dyret blev foreviget, uden jægerens hoved og hat, og det har jeg lært af til næste gang, griner Steen.

Hvad er en god handel, set med dine øjne?

- Først og fremmest er det vigtigste, at kunden er glad og tilfreds, men selvfølgelig er vi også interesseret i en god indtjening. Det er fantastisk at opleve, når kunden fortæller om sin gode oplevelse i butikken til andre, det er jo den bedste reklame, vi kan få. Det er også vigtigt for mig, at vi har det godt i butikken, at kunderne oplever en god og sjov stemning. Som oftest har jeg gerne en frisk bemærkning at modtage kunderne med. Jeg må dog indimellem være på forkant med nogle kunder, der allerede står klar med en sjov kommentar til mig. Så sjov, jo, det laver vi en del af, smiler Steen Lehmann.

Hvad ser du aktuelt som de største udfordringer for butikslivet?

- Jeg ser, vi har en udfordring med den stigende nethandel. Ligeledes er markedet for fotografering med kameraer generelt mindsket betragteligt hen over de sidste 10 år. Tidligere solgtes der op mod 550.000 kameraer årligt mod 70.000 stk. i dag. Selvfølgelig er en stor del af forklaringen mobiltelefonernes kamerafunktion, og det er typisk den, folk tager billeder med i dag, da den altid er ved hånden.

- Vi har også en udfordring i, at jo færre muligheder, vi kan tilbyde kunderne her i byen, des større vil vores udfordring være, for så er byen ikke længere attraktiv at komme til eller at starte virksomhed og butik op i. Jeg ser også de store centre og butikker som en stor konkurrent til os små butikker.

Hvordan bliver Faaborg en endnu bedre handelsby?

- Vi mangler flere butikker i byen, bl.a. en børnetøjsbutik til de små og større børn, men jeg er bange for, at vi vil opleve flere butikslukninger, inden folk for alvor får øjnene op for situationen og vender tilbage for at støtte op om vore butikker, siger Steen Lehmann med et alvorligt blik.

- Jeg mener også, at indføringen af den skærpede p-kontrol er et ærgerligt tiltag, men en nødvendighed, hvis ikke vi selv kan administrere det.

Hvad laver du efter lukketid?

- Jeg har spillet badminton i mange år, faktisk 25 år med nogle af de samme "drenge", og det gør jeg gerne to-tre gange om ugen. Derudover går jeg i motionscentret to gange om ugen, og om sommeren er jeg, som noget nyt begyndt også at spille tennis.