Musik: Rap-kollektivet De Danske Hyrder udgav sidste år albummet "DDH", og det blev begyndelsen på et nyt kapitel for gruppen med fællesskab, glæde, minder... og øl. Det hele startede i et hjemmestudie i Albertslund i 2011 og har nu udviklet sig til en udsolgt koncert i Lille Vega, et samarbejde med Playground Music og 20 millioner streaminger. De Danske Hyrder kan opleves lørdag 24. marts kl. 21 i Kulturmaskinen, Odense. (stha)