Langeland: Tidligere forstander på Langelands Efterskole - pensionist Ingvard Hansen, 66 år, Tullebølle, er valgt til ny formand for lokalbestyrelsen for partiet Alternativet på Langeland.

- Alternativets værdier stemmer meget overens med de værdier, jeg har levet med i mit efter- og friskoleliv, hvor fællesskabet er i fokus. Vi er hinandens skæbne på godt og ondt, udtaler den nyvalgte formand i en pressemeddelelse og uddyber:

- Vi er også et skæbnefællesskab på Langeland, hvor vi har mulighed for at skabe en fælles hverdag, som inkluderer os alle til fælles bedste.

Ingvard Hansen afløser 17-årige Fabian Munkholm Davidsen, Rudkøbing. Fabian Davidsen går i 2. g på Svendborg Gymnasium, og i torsdags blev han godkendt som folketingskandidat for Alternativet, indtil videre landets yngste kandidat. Det er baggrunden for, at Fabian ikke kan være formand for en lokalbestyrelse, men kan fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem. Og det har han valgt.

Fabian Davidsen har i øvrigt været med til at stifte Alternativets Unge på Fyn og er en af partiets ni fynske folketingskandidater./EXP