Nordøst Fyn: En overklippet hængelås og en opbrudt dør var, hvad der skulle til, før et par tyve havde givet sig selv adgang til en staldbygning på Fynshovedvej i Dalby. Det skete natten mellem lørdag og søndag. Her stak de af med en påhængsmotor til en båd, en gasgrill, svejseværk, kompressor og diverse former for værktøj.

Samme nat var der også indbrud på en adresse i Langeskov. Et skur på Skovalleen var blevet opbrudt, og her var tyvene stukket af med en kabeltromle med metalstativ, en forlængerledning på 25 meter, en varmeblæser, en dunkraft og standerlampe. (Søe)