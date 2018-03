Af: Jan Weble, Åløkke Allé 38, Odense C

Jeg har efterhånden været tilhænger af OB i cirka 40 år. Men jeg kan snart ikke huske et tidspunkt, hvor jeg har været mere træt af klubben, end jeg er lige nu. Så er vi ikke nået dertil, hvor vi bør sige farvel og tak til Kent Nielsen?

Jeg har egentlig stor sympati for Kent som person, og han er uden tvivl en faglig kapacitet. Men hvad er formålet med at lade ham blive endnu et år, indtil hans kontrakt udløber næste sommer?

Han har nu haft næsten tre år til at skabe de forventede fremskridt, og top seks lykkedes heller ikke i år. Derfor spiller Kent Nielsens drenge igen om at undgå nedrykning. Som gammel og trofast OB-tilhænger må jeg bare sige: Det er simpelthen ikke godkendt.

Lad os sige tak for denne gang, Kent - og så må vi undres over, hvad der lykkedes i AaB, ikke kunne overføres til OB. Måske har Jesper Hansen et bud?