Sandager Næs: Noget kunne tyde på, at en indbrudstyv tog fejl og troede, han slap af sted med et sæt Wegner-møbler, mener Fyns Politi. I hvert fald har ordensmagten noteret et indbrud i et sommerhus på Mellembakken på Sandager Næs, hvor der blev stjålet et spisebord og fire tilhørende stole. I følge politiet er der tale om møbler, der ligner nogle tegnet af den navnkundige Hans J. Wegener, imidlertid er de købt i Ikea og har således en helt anden værdi. Indbruddet er sket mellem søndag 4. marts klokken 12 og samme tidspunkt søndag 18. marts. Tyven kom ind ved at bryde et vindue op. /liw