Snart bliver det også muligt at tage en overnatning i Rynkeby, for her er René og Kirsten Milo klar med to dobbeltværelser i deres bed and breakfast.

Rynkeby: Skærtorsdag 29. marts åbner Kirsten og René Milo deres Galleri Milo, og kort efter er de også klar til at kunne tilbyde overnatningsmuligheder i deres bed and breakfast.

Værelserne er faktisk klar på førstesalen i deres store hus på Rynkeby Bygade, hvor der for mange år siden blev terpet lærdom ind i hovederne på lokalbefolkningens børn.

Der er redt op i de to store dobbeltværelser. Der er sågar lagt hjemmesko og morgenkåber frem til gæsterne, men det eneste, som parret nu venter på for at kunne sige: "Nu åbner vi" - er én sofa, som de gerne vil kunne tilbyde deres gæster at sidde i ude på afsatsen.

- Der går ikke lang tid, så er alt klar, lover Kirsten Milo, mens hun viser rundt på førstesalen.

Hensigten er, at parrets bed and breakfast vil være åben forår og sommer.

- Om vinteren kunne jeg godt tænke mig at have et malerfællesskab her, hvor vi tilbyder en pakkeløsning. Folk kommer fredag eftermiddag/aften, og så bruger vi weekenden på at male sammen, og René laver maden til os. Det er han nemlig god til, smiler Kirsten Milo og kigger over på sin mand.

Begge er de enige om, at de gerne vil åbne deres hjem på den måde.

- Vi kan nemlig godt lide at komme tæt på mennesker. Du får ikke energi af at sidde og kigge ind i en computer, når du skal kommunikere med mennesker. Du får energi af at kigge ind i et ansigt lige over for dig og tale med det menneske, understreger René Milo.